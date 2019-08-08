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Взаимные обвинения: конфликт Фадеева и Наргиз стал обрастать неприятными деталями 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разгорающийся конфликт между певицей Наргиз и продюсерским центром Максима Фадеева MALFA прорастает все новыми подробностями. Стороны уже не стесняются взаимных обвинений.
Ранее Teleprogramma.pro писала о том, что Наргиз при помощи своего блога в Instagram вынесла на суд общественности размолвку со своим продюсером Маком Фадеевым, который якобы молча отменил все предстоящие концерты певицы. О том, что они не состоятся она узнала от организаторов выступлений.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю! До скорой встречи! Ваша NZ🖤

Публикация от  NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Как сообщает «СтарХит», причиной такого резкого разрыва стало гробовое молчание певицы, которая якобы не выходила с ними на связь накануне концертов. Поэтому в продюсерском центре решили не рисковать и попытались заменить пропавшую артистку на кого-то другого. И дальнейшие отношения из-за этой нестабильности разорвать.
В свою очередь юрист Наргиз Бахром Исмаилов рассказал изданию, что все было с точностью до наоборот — как раз Фадеев не выходил с ними на связь, и они до последнего не понимали, что происходит. Как рассказал представитель звезды «Голоса», проблемы с продюсерским центром появились еще 16 июля. В этот день Максим Фадеев предложил певице расторгнуть договор, запретив исполнять 21 его произведение. Но при этом дальнейших активных действий со стороны продюсерского центра не было, поэтому для команды Наргиз стало полной неожиданностью стремительное развитие событий в августе.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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