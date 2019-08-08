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Суд зарегистрировал иск Алибасова на 100 млн рублей к производителю «Крота» и «Ашану» 

ТАСС 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки труб "Крот" и гипермаркету "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым отравился продюсер. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В Пресненский районный суд Москвы поступил иск в интересах Алибасова, исковое заявление зарегистрировано", — сказала представитель суда, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена.
Как сообщил ТАСС адвокат Андрей Комиссаров, представляющий интересы истца, ответчиками по иску заявлены производитель жидкого средства ООО "АМС Медиа" и гипермаркет "Ашан", в качестве третьего лица со стороны ответчика заявлена прокуратура. По словам юриста, моральный вред продюсер оценил в 85 млн рублей, ущерб, причиненный его здоровью, в 15 млн рублей.
Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Бари Алибасов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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