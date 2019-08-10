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Наргиз обвинила Фадеева в травле и применении методов из 90-х годов 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official
Певица Наргиз Закирова после того, как продюсер Максим Фадеев разорвал с ней рабочие отношения, обвинила принадлежащую ему звукозаписывающую компанию «Малфа» в «элементарной травле» и «зияющей подлости».
Она отметила, что действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов.
По словам Наргиз, руководство компании не только отменило все запланированные ранее концерты, но и заставило организаторов выступления в Воронеже записать видео с пассажирским поездом, на котором она якобы должна была приехать на гастроли, но так и не появилась в назначенное время.
"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — написала артистка на своей странице в Instagram.
В завершении она заверила своих поклонников, что не намерена сдаваться и будет бороться до победного.
7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе.
Ранее News.ru писал о том, что в лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой. Там заявили, что артистка несколько раз пропадала, из-за чего срывались концерты и выступления. После этого её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что явилось поводом для разрыва контракта.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наргиз Закирова
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