Наргиз обвинила Фадеева в травле и применении методов из 90-х годов

Певица Наргиз Закирова после того, как продюсер Максим Фадеев разорвал с ней рабочие отношения, обвинила принадлежащую ему звукозаписывающую компанию «Малфа» в «элементарной травле» и «зияющей подлости».

Она отметила, что действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов.

По словам Наргиз, руководство компании не только отменило все запланированные ранее концерты, но и заставило организаторов выступления в Воронеже записать видео с пассажирским поездом, на котором она якобы должна была приехать на гастроли, но так и не появилась в назначенное время.

"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — написала артистка на своей странице в Instagram.

В завершении она заверила своих поклонников, что не намерена сдаваться и будет бороться до победного.

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе.

Ранее News.ru писал о том, что в лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой. Там заявили, что артистка несколько раз пропадала, из-за чего срывались концерты и выступления. После этого её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что явилось поводом для разрыва контракта.