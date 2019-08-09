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После разрыва с Наргиз Фадеев обрел спокойствие 

Teleprogramma.pro + ещё 5 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram видео своей тренировки в саду. Под звуки китайской флейты композитор отрабатывает боевые приемы в стиле шаолиньского монаха. Иронизируя над собой, 51-летний артист назвал ролик «Кунг-фу Панда». Пост лайкнули Лолита Милявская и Александр Ревва. «Большая река течет тихо. Живи, сохраняя покой. Весна придет, и цветы сами распустятся», — прокомментировал Фадеев свое видео восточной мудростью. (function ($) {var $el=$ ("#insta-2106442553045225611_627805878"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, пока продюсер занимается достижением гармонии, вокруг него и певицы Наргиз Закировой разгорелся настоящий скандал. Недавно стало известно, что композитор якобы запретил артистке исполнять его песни.
Выступление звезды «Голоса» в Ростове-на-Дону уже отменено, хотя на него хорошо продавались билеты, ущерб для организаторов составил около двух миллионов рублей. В Сети распространилась версия, что Фадеев серьезно подставил певицу. Но сам он пока ситуацию официально не прокомментировал. Лишь опубликовал в Instagram пост о том, что нужно «снять с шеи обнаглевших людей». Вполне возможно, что ролик в китайском стиле — тоже своеобразная реакция на этот конфликт. Мол, пока вокруг гремит скандал Максим Фадеев ведет себя как большая река — спокойно «течет» себе дальше. Добавим, что причиной разрыва артистов, предварительно, стало злоупотребление Наргиз спиртными напитками перед концертами.
больше по теме Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с ФадеевымВсе концерты звезды «Голоса» в настоящее время отменены, но Сергей Лавров этому не удивлен.
А вы этом скандале на чьей стороне?
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Лолита Милявская , Сергей Лавров , Александр Ревва
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