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От Алибасова потребовали имя лечащего врача 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не смог сам назвать имя врача, который лечил его после отравления «Кротом».
Было ли отравление продюсера группы «На-На» Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб «Крот» до сих пор интересует журналистов и общество. В ходе пресс-конференции НСН продюсер посмеялся над этим.
«У вас у всех такие проблемы с головой? Вы готовы выпить яд ради пиара?», — сказал он.
Однако сомнение у собравшихся журналистов вызвал сам факт наличия яда, который употребил Алибасов. Продюсера попросили назвать имя лечащего врача, однако он этого сделать не смог. По его словам, у него было несколько врачей, кроме того, да и видел он своего лечащего доктора всего три раза.
В качестве ответа PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин показал официальные заключения, а через некоторое время назвал имена заведующего отделением и врача-токсиколога в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Адвокат Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров в свою очередь добавил, что все медицинские документы были переданы в суд.
Напомним, что Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и собирается взыскать с него и гипермаркета «Ашан» 100 миллионов рублей.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Андрей Комиссаров , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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