150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»

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Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и «Ашан» 

Рамблер + ещё 20 14 минут назад
Иск Бари Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану» — 100-миллионный и 150-страничный, сообщает «360».
В июне Алибасов перепутал бутылку со средством для прочистки труб «Крот» с бутылкой сока, выпил ее содержимое, обжег дыхательные пути, пищевод и желудок, был госпитализирован, введен в кому, а через несколько дней очнулся и был выписан из больницы.
Сегодня адвокат продюсера Андрей Комиссаров подал в Пресненский районный суд Москвы иск к производителю «Крота», а также к магазину «Ашан».
В 150-страничном заявлении, к которому приобщены результаты ряда экспертиз, защита Алибасова винит компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми.
Ущерб здоровью Алибасова в иске оценен в 85 миллионов рублей, а моральный ущерб — в 15 миллионов.
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Комиссаров , Бари Алибасов , Ашан
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