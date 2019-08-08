150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»

Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и «Ашан»

В июне Алибасов перепутал бутылку со средством для прочистки труб «Крот» с бутылкой сока, выпил ее содержимое, обжег дыхательные пути, пищевод и желудок, был госпитализирован, введен в кому, а через несколько дней очнулся и был выписан из больницы.

Сегодня адвокат продюсера Андрей Комиссаров подал в Пресненский районный суд Москвы иск к производителю «Крота», а также к магазину «Ашан».

В 150-страничном заявлении, к которому приобщены результаты ряда экспертиз, защита Алибасова винит компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми.

Ущерб здоровью Алибасова в иске оценен в 85 миллионов рублей, а моральный ущерб — в 15 миллионов.