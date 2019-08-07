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Совет Вербер мог спасти жизнь Фриске 

Рамблер 4 минуты назад
Алла Вербер советовала лечить Жанну Фриске от рака в нью-йоркской клинике, однако Дмитрий Шепелев не последовал ее совету. Об этом написала в Instagram подруга Фриске, фотограф Екатерина Штерн.
Она напомнила, что Вербер победила рак и благодарила за это американских врачей.
«Зная, что Алла болела подобной болезнью, как и моя ближайшая подруга, и что она преодолела этот недуг, я обратилась к ней за помощью. Где могут помочь? Что делать? Куда обращаться? Алла в твёрдой форме ответила — только Нью Йорк. Только Sloan Memorial. Только там», — написала Штерн.
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Я не была подругой Аллы Константиновны @verberalla Мы здоровались, у меня даже есть её телефон, но если бы ее спросили, кто я, может, она даже и не вспомнила бы. ⠀ Но жизнь нас свела пару раз. Во-первых, мы обе имеем жилье в Торонто, поэтому знакомых и общих друзей у нас очень много. ⠀ Ну а во-вторых, свел нас вот такой случай… ⠀ Не уйдя бы сейчас Алла из жизни, может быть, я никогда и не поделилась этой историей без имён… ⠀ Зная, что Алла болела подобной болезнью, как и моя ближайшая подруга, и что она преодолела этот недуг, я обратилась к ней за помощью. Где могут помочь? Что делать? Куда обращаться? Алла в твёрдой форме ответила — только Нью Йорк. Только Sloan Memorial. Только там. ⠀ Я с надеждой и радостью побежала к мужчинке моей подруги с такой важной и обнадёживающей информацией. Ведь есть надежда, что мы её спасём! Катя, мне далеко будет летать к сыну! Вот был ответ убивающегося горем… ⠀ Аллу я скоро увидела в Юрмале, на одной из приватных вечеринок, где был весь cream de la cream — вся русская эстрада вперемешку с олигархией, проявляющей уважение мафиозным боссам отдельно взятых подмосковных империй. ⠀ Ну что, вы едете в Нью Йорк? — спросила меня Алла очень серьёзно, даже с каким-то наездом.. ⠀ Мне даже стало не по себе, как будто я предала её, не последовав мудрому совету… Ну, э.. как бы… это я не я решаю.. Там есть ответственный… и он сказал, что ему будет далеко летать… ⠀ Передай ему, Катя, что летать ему скоро будет не к кому… ⠀ Так и случилось… Летать теперь не к кому.. А может и не хотелось летать никуда? Может, и лечить не хотелось… ⠀ Хотя, нет… ведь почти год спустя они туда всё-таки полетели именно в этот госпиталь… и даже как-то постановочно-слащаво это было показано прессе… ⠀ Спасибо, Алла, за мудрость, за честность, за искренность. Спасибо за недолгое, но запоминающееся навсегда общение. Спасибо за вклад в других! ⠀ С любовью и благодарностью! ❤️🙏

Публикация от  KATIA STERN (@katia__stern)

Однако когда она рассказала о клинике «мужчинке» подруги, он заявил, что ему «далеко будет летать к сыну».
По словам Штерн, во время их следующей встречи Алла Вербер поинтересовалась «очень серьёзно, даже с каким-то наездом», едут ли они в Нью-Йорк, на что она ответила, что этот вопрос решает человек, заявивший, что ему будет далеко летать к сыну.
«Передай ему, Катя, что летать ему скоро будет не к кому… Так и случилось… Летать теперь не к кому… А может и не хотелось летать никуда? Может, и лечить не хотелось…», — задумалась Штерн.
Алла Вербер скончалась накануне в Италии в возрасте 61 года. Причиной смерти, по предварительной информации, стал инфаркт.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Общество , Алла Вербер , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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