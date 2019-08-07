Совет Вербер мог спасти жизнь Фриске

Она напомнила, что Вербер победила рак и благодарила за это американских врачей.

«Зная, что Алла болела подобной болезнью, как и моя ближайшая подруга, и что она преодолела этот недуг, я обратилась к ней за помощью. Где могут помочь? Что делать? Куда обращаться? Алла в твёрдой форме ответила — только Нью Йорк. Только Sloan Memorial. Только там», — написала Штерн.

Однако когда она рассказала о клинике «мужчинке» подруги, он заявил, что ему «далеко будет летать к сыну».

По словам Штерн, во время их следующей встречи Алла Вербер поинтересовалась «очень серьёзно, даже с каким-то наездом», едут ли они в Нью-Йорк, на что она ответила, что этот вопрос решает человек, заявивший, что ему будет далеко летать к сыну.

«Передай ему, Катя, что летать ему скоро будет не к кому… Так и случилось… Летать теперь не к кому… А может и не хотелось летать никуда? Может, и лечить не хотелось…», — задумалась Штерн.

Алла Вербер скончалась накануне в Италии в возрасте 61 года. Причиной смерти, по предварительной информации, стал инфаркт.