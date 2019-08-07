«Завалы хлама»: дизайнер оценил квартиру Бузовой

Квартира певицы Ольги Бузовой поражает не изящным дизайном и мебелью, а ценой за съем и захламленностью, заявил архитектор-дизайнер Сергей Сапонов. Свой анализ квартиры звезды он сделал для издания «Дни.ру».

Сапонов отметил, что четырехкомнатную квартиру Ольга Бузова снимает на проспекте Вернадского.

«Выдержанная в двух тонах — светло-бежевом и венге (темно-коричневое дерево), обставленная мебелью из масс-маркета, может удивить разве что арендной платой. Ежемесячно Ольга выплачивает владельцам примерно 180-200 тысяч рублей. Особенной звездной «фичей» этой квартиры является большая терраса с хорошим видом на район», — пояснил дизайнер.

По его словам, интерьер квартиры является идеальным фоном для декора, однако на деле она «захламлена всякой ерундой».

«В гостиной висит несколько сомнительных с художественной точки зрения полотен, раскиданы мягкие игрушки, подушки и прочая атрибутика с лицом хозяйки. Гримерная, заставленная вешалками с одеждой, также завалена игрушками и прочими пылесборниками. (…) А кровать, которая могла быть иллюстрацией континентального стиля с окантованными подушками и покрывалом яркого паттерна, просто накрыта пледом», — оценил квартиру Сергей Сапонов.

Он также назвал жилье Ольги Бузовой «невыносимо скучным и безликим» и посоветовал певице «разобрать завалы хлама и начинать избавляться от привычки накопительства».