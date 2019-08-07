Популярная певица Наргиз сообщила, что лейбл продюсера Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.
Исполнительница добавила, что 16 июля получила документы о расторжении контракта. В них сказано, что лейбл снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе.
Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва, — посетовала певица в Instagram.
Кроме того, Наргиз запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.