Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Толкалина прервала свое молчание в соцсети 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
41-летняя актриса Любовь Толкалина на несколько дней ушла из Сети после неприятной истории в городе Ейск. Там должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», который в последний момент пришлось отменить. Из-за этого артистке пришлось выслушать немало оскорблений.
После нескольких дней молчания актриса вновь начала пользоваться социальными сетями. И первый свой пост в Instagram она решила посвятить хейтерам. Толкалина отметила, что до сих пор не понимает, как нужно вести профиль, чтобы не вызывать волны критики в свой адрес.
При этом совершенно неважно, что публиковать в аккаунте — расписание выступлений, снимки с репетиций или фото с ребенком.
«Если люди ненавидят все вокруг, значит — им очень плохо», — высказалась Толкалина.
Она также добавила, что на странице в социальной сети делится лишь положительными моментами своей жизни.
«Здесь я позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они у меня есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти», — обратилась к поклонникам Любовь.
Большинство подписчиков поддержали артистку, посоветовав ей не реагировать на едкие слова недоброжелателей.
Напомним, спектакль в Ейске не состоялся 2 августа. Из-за нескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Тогда автобус с актерами и декорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустили труппу, извинившись за беспокойство.
Teleprogramma.pro: последние новости
Стало известно имя киллера, убившего Михаила Круга Бузова сняла квартиру за 200 тысяч рублей в месяц Калашникова о внезапной смерти Вербер: «Мы не узнаем правды»
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Толкалина , Ейск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наглая ложь»: Дочь Атамбаева раскрыла его местонахождение
«Машина для убийства»: подробности об убийце Круга8
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину12
Сошло с рук: Турции простили С-40034
В резиденции Атамбаева начался пожар5
Видео
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
05:18
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
Войска Армия
02:09
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Политика Ближний Восток
00:41
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть