Толкалина прервала свое молчание в соцсети

41-летняя актриса Любовь Толкалина на несколько дней ушла из Сети после неприятной истории в городе Ейск . Там должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», который в последний момент пришлось отменить. Из-за этого артистке пришлось выслушать немало оскорблений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 7 Авг 2019 в 2:19 PDT После нескольких дней молчания актриса вновь начала пользоваться социальными сетями. И первый свой пост в Instagram она решила посвятить хейтерам. Толкалина отметила, что до сих пор не понимает, как нужно вести профиль, чтобы не вызывать волны критики в свой адрес.

При этом совершенно неважно, что публиковать в аккаунте — расписание выступлений, снимки с репетиций или фото с ребенком.

«Если люди ненавидят все вокруг, значит — им очень плохо», — высказалась Толкалина.

Она также добавила, что на странице в социальной сети делится лишь положительными моментами своей жизни.

«Здесь я позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они у меня есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти», — обратилась к поклонникам Любовь.

Большинство подписчиков поддержали артистку, посоветовав ей не реагировать на едкие слова недоброжелателей.

Напомним, спектакль в Ейске не состоялся 2 августа. Из-за нескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Тогда автобус с актерами и декорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустили труппу, извинившись за беспокойство.