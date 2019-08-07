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Похороны Вилли Токарева пройдут 9 августа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, пройдут 9 августа. Об этом сообщил ТАСС в среду сын артиста Антон Токарев.
" [Похороны] будут 9 числа", — сказал он.
Информация о месте захоронения пока уточняется.
Ранее в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы сообщили ТАСС, что шансонье может быть похоронен на Троекуровском кладбище столицы.
Исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.
Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов. В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.
В репертуаре артиста — песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".
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