«Сбили косулю»: Борис Корчевников попал в ДТП

Автомобиль, в котором находился ведущий телепрограммы «Судьба человека», попал в дорожно-транспортное происшествие. Об это сообщает «СтарХит».

В своем Instagram Роман Голованов опубликовал фотографию, на которой Борис Корчевников в компании друзей ест мороженное, и рассказал о ДТП.

«Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — написал Голованов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователи соцсети в комментариях осудили тон Голованова, напомнив, что погибло живое существо.

«Косулю сбили…а написано так..между делом, а это же живая душа…», — написала olga18322.