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«Сбили косулю»: Борис Корчевников попал в ДТП 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Автомобиль, в котором находился ведущий телепрограммы «Судьба человека», попал в дорожно-транспортное происшествие. Об это сообщает «СтарХит».
По данным издания, 6 августа Борис Корчевников отметил именины и вместе с друзьями отправился в Пятницкую Церковь в Старице. На литургии, помимо телеведущего, присутствовали иерей Павел Островский и журналист Роман Голованов.
В своем Instagram Роман Голованов опубликовал фотографию, на которой Борис Корчевников в компании друзей ест мороженное, и рассказал о ДТП.
«Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — написал Голованов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети в комментариях осудили тон Голованова, напомнив, что погибло живое существо.
«Косулю сбили…а написано так..между делом, а это же живая душа…», — написала olga18322.
«Мда…как будто галочки поставили, и в списке дел был пункт "сбить косулю", и больше всего жалко машину. По крайней мере такое впечатление от стиля поста…но слава Богу, все живы», — считает galaxy77417.
Комментарии15
Шоу-бизнес , Видео , Борис Корчевников , Павел Островский , Роман Голованов , StarHit
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