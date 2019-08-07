Анафилаксия, сепсис, инфаркт: от чего умерла Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла от инфаркта, который развился на фоне сепсиса и анафилактического шока. Чем грозят эти состояния и как их избежать, рассказывает «Газета.Ru».

Причиной смерти фэшн-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал инфаркт, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на ее друга Олега Шарана.

«После ужина случился анафилактический шок, далее сепсис, отказ органов, и на фоне этого случился инфаркт», — сказал он.

Анафилактический шок развился после того, как Вербер попробовала блюдо с морепродуктами на итальянском курорте Форте-Деи-Марми. Возможно, именно они и привели к такой реакции организма.

Анафилаксия — это быстрое, резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. У человека при анафилактическом шоке резко падает артериальное давление, и он может потерять сознание. Также возникают выраженные отеки, в том числе — органов дыхания, что представляет опасность для жизни. Хотя риск погибнуть от анафилактического шока в 10 раз меньше, чем оказаться убитым, для ослабленного организма резкая аллергическая реакция может стать фатальной. Вербер же, по словам знакомых, на ногах перенесла два воспаления легких.

В случае острой реакции необходимо ввести препараты, блокирующие дальнейшее распространение аллергена по организму, при анафилактическом шоке — адреналин. Также необходимо применение антигистаминных препаратов и глюкокортикостероидов. После первой помощи проводится симптоматическая терапия.

Сепсис развивается, когда реакция организма на инфекцию приводит к повреждению его собственных тканей и органов.

Он поражает сразу весь организм и способен развиться буквально за сутки. Самостоятельное выздоровление при сепсисе практически невозможно. Без использования антибиотиков и ряда других препаратов сепсис приводит к поражению всех органов — развиваются абсцессы легких и мозга, гнойный менингит, цистит, сердечная недостаточность. Возможно развитие септического шока — острого состояния, при котором ухудшается кровоснабжение, что негативно сказывается на доставку кислорода и других веществ к тканям. Смертность при септическом шоке достигает 50%.

Среди тревожных симптомов — изменение температуры тела, озноб, изменение психического состояния, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, ослабление пульса, низкое кровяное давление, синюшность или мраморность кожи, похолодание конечностей, сильные боли или дискомфорт в теле.

Сепсис может развиться у любого человека с инфекцией, однако повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения — пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, пациенты в стационарах, люди с иммунодефицитом, раком, болезнями печени и почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой.

Для профилактики сепсиса необходимо вовремя лечить местные гнойные процессы, дезинфицировать любые раны и повреждения. Также необходимо соблюдать гигиену рук и правила приготовления пищи.

Инфаркт — это некроз органа из-за острого недостатка кровоснабжения. Инфаркт миокарда развивается при закупорке просвета коронарной артерии. Чаще всего причиной становятся тромб или холестериновая бляшка, но инфаркт может развиться и при спазме артерии или эмболии.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти во всем мире — по оценкам ВОЗ , в 2016 году от них умерли 17,9 млн человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошли в результате сердечного приступа и инсульта.

В России сердечно-сосудистые заболевания тоже остаются ведущей причиной смертности населения на протяжении многих десятилетий. По данным 2014 года, половина всех смертей (у мужчин — 44,9%, женщин — 55,4%) в стране произошла по причине сердечно-сосудистых заболеваний, причем более 80% из них были связаны с ишемической болезнью сердца и инсультами.

Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — неправильное питание, недостаточная физическая активность, употребление табака и избыточное употребление алкоголя.

Здоровый образ жизни помогает значительно снизить риски.

Инфаркт проявляется дискомфортом или болью в груди, отдающей в руку, живот, лопатку. В 20-40% случаев наблюдаются признаки сердечной недостаточности. Кроме того, человек может испытывать затруднения в дыхании или нехватку воздуха; тошноту или рвоту; чувствовать головокружение или терять сознание; покрываться холодным потом, бледнеть. Основная задача врачей — восстановить кровоток.

Хотя инфаркт далеко не всегда бывает смертелен, после него в миокарде развиваются необратимые ишемические изменения, что может привести к осложнениям различной степени тяжести.