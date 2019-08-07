Про Кадырова: опубликована последняя песня Вилли Токарева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров разместил в своем Instagram песню шансонье Вилли Токарева о главе республике Рамзане Кадырове . По словам Умарова, композицию прислала жена музыканта «почти сразу после того как остановилось его сердце».

В своей записи к песне чеченский министр признался, что «не является фанатом» Вилли Токарева.

«Однако, невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело. Я хорошо помню, как мы, совсем ещё юные, украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. (…) Ну, а эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце…», — пояснил Умаров.

В композиции, опубликованной Джамбулатом Умаровым, Токарев хвалит главу Чечни за восстановление Грозного, отмечая, что «военные дыры» залатали не «какие-то красивые лица», а Рамзан Кадыров. Певец также подчеркивает, что Кадыром заставил уважать Чечню.

По данным издания «СтарХит», Вилли Токарев умер 4 августа в возрасте 84 лет. В 1974 году музыкант эмигрировал в США, где был популярен среди русскоязычных эмигрантов. В 90-х годах шансонье вернулся в Россию. Последние недели артист провел в онкологическом отделении одной из московских больниц.