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«Прощай, Алла»: поклонники испугались за Пугачеву 

Рамблер 30 минут назад
Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост в память о фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер. Подписчики Пугачевой увидели фото свечи, подпись «Прощай, Алла» и испугались, что что-то случилось с самой певицей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ПРОЩАЙ, АЛЛА. 🙏

Публикация от  ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

«Напугалиии!» — заявила @annak22_02 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Мы из Астаны, перепугалась, дай бог долгой жизни Алле Борисовне», — написала @ydosova1956.
«Алла Борисовна, минута шока, пока не прочитала комменты! Какое счастье что у вас все хорошо и вы живы и здоровы!» — добавила @estetic_medic.
«Фамилию надо было написать хотя бы. У меня чуть сердце не остановилось», — возмутилась @dudohkina.
Некоторые пользователи решили, что певица напугала поклонников специально.
«Специально.. Я не ожидала от неё такого. Делать пиар на чужом горе. Все продумано было и меня никто не переубедит. Низкий поступок», — заявила @galina_alex_58.
О смерти Аллы Вербер стало известной 6 августа. Ей был 61 год.
СМИ сообщили, что Вербер скончалась на курорте в Италии, причиной смерти стал инфаркт. Издание Super утверждает, что обширный инфаркт был спровоцирован анафилактическим шоком после ужина с морепродуктами.
Комментарии8
Шоу-бизнес , Видео , Алла Вербер , Алла Пугачева , ЦУМ
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