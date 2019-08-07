«Прощай, Алла»: поклонники испугались за Пугачеву

«Напугалиии!» — заявила @annak22_02 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Мы из Астаны, перепугалась, дай бог долгой жизни Алле Борисовне», — написала @ydosova1956.

«Алла Борисовна, минута шока, пока не прочитала комменты! Какое счастье что у вас все хорошо и вы живы и здоровы!» — добавила @estetic_medic.

«Фамилию надо было написать хотя бы. У меня чуть сердце не остановилось», — возмутилась @dudohkina.

Некоторые пользователи решили, что певица напугала поклонников специально.

«Специально.. Я не ожидала от неё такого. Делать пиар на чужом горе. Все продумано было и меня никто не переубедит. Низкий поступок», — заявила @galina_alex_58.

О смерти Аллы Вербер стало известной 6 августа. Ей был 61 год.

СМИ сообщили, что Вербер скончалась на курорте в Италии, причиной смерти стал инфаркт. Издание Super утверждает, что обширный инфаркт был спровоцирован анафилактическим шоком после ужина с морепродуктами.