Киркоров выругался при детях и завалил их подарками

В конце июля в столице Азербайджана прошел музыкальный фестиваль «Жара». Киркоров прибыл в Баку заранее со своими семилетними детьми Мартином и Аллой-Викторией.

Сразу после заселения в отель втроем они пошли осматривать достопримечательности. Например, места съемок культовых советских фильмов, к примеру, ту улицу, где персонаж Андрея Миронова упал и выругался («Черт побери!») в «Бриллиантовой руке».

«По доброй традиции сам повторил сцену из картины», — рассказал певец.

Также он сообщил, что подарил детям подарки: Алле-Виктории — игрушечного зайца, Мартину — футбольный мяч, обоим — лампу Аладдина («после чего дети всюду стали искать ковер-самолет»).

Киркоров похвалил бакинцев за радушие. Например, тех, что толпой сопровождали его во время прогулки, а также тех, что владеют рестораном, в котором певец с детьми ел кутабы — они угостили этим блюдом всех желающих.