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Киркоров выругался при детях и завалил их подарками 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: @ fkirkorov
Филипп Киркоров привез детей в Баку, накормил кутабами и заставил поверить в существование ковра-самолета. Об этом «СтарХиту» рассказал он сам.
В конце июля в столице Азербайджана прошел музыкальный фестиваль «Жара». Киркоров прибыл в Баку заранее со своими семилетними детьми Мартином и Аллой-Викторией.
Сразу после заселения в отель втроем они пошли осматривать достопримечательности. Например, места съемок культовых советских фильмов, к примеру, ту улицу, где персонаж Андрея Миронова упал и выругался («Черт побери!») в «Бриллиантовой руке».
«По доброй традиции сам повторил сцену из картины», — рассказал певец.
Также он сообщил, что подарил детям подарки: Алле-Виктории — игрушечного зайца, Мартину — футбольный мяч, обоим — лампу Аладдина («после чего дети всюду стали искать ковер-самолет»).
Киркоров похвалил бакинцев за радушие. Например, тех, что толпой сопровождали его во время прогулки, а также тех, что владеют рестораном, в котором певец с детьми ел кутабы — они угостили этим блюдом всех желающих.
«Были в таком шоке, что их внезапно посетил сам поп-король», — объяснил «СтарХит».
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Миронов , StarHit , Азербайджан , Баку
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