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Жена Гафта рассказала о состоянии артиста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Супруга народного артиста Валентина Гафта Ольга Остроумова подтвердила, что народный артист РСФСР сейчас находится в больнице.
«Уже лучше себя чувствует, все врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше — только молиться», — сообщила Остроумова «РЕН ТВ».
Она также прокомментировала информацию об инсульте Гафта.
Между тем телеканалу «Москва 24» Остроумова сообщила, что «никакого инсульта нет».
«Нет, никакого инсульта нет, он в больнице просто на профилактике. Ничего, потихонечку поправляется, это не дело двух секунд, понимаете, потому что уже и возраст, и все. Все внимательны и все вокруг него», — заявила супруга артиста.
Напомним, ранее в среду сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт.
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