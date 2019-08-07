Жена Гафта рассказала о состоянии артиста

«Уже лучше себя чувствует, все врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше — только молиться», — сообщила Остроумова «РЕН ТВ».

Она также прокомментировала информацию об инсульте Гафта.

Между тем телеканалу «Москва 24» Остроумова сообщила, что «никакого инсульта нет».

«Нет, никакого инсульта нет, он в больнице просто на профилактике. Ничего, потихонечку поправляется, это не дело двух секунд, понимаете, потому что уже и возраст, и все. Все внимательны и все вокруг него», — заявила супруга артиста.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт.