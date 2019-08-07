Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище

Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище, точная дата похорон еще не назначена, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, об этом сообщил РИА Новости его сын. Как сообщил РИА Новости представитель артиста, точной информации о дате и месте похорон певца пока нет, предварительно они были запланированы на 7 августа.

"Там непонятная история, они (родственники) пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище".

Вилли Токарев (полное имя Вилен) — один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.

В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".