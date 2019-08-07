Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище, точная дата похорон еще не назначена, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, об этом сообщил РИА Новости его сын. Как сообщил РИА Новости представитель артиста, точной информации о дате и месте похорон певца пока нет, предварительно они были запланированы на 7 августа.
"Там непонятная история, они (родственники) пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище".
Вилли Токарев (полное имя Вилен) — один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
Последние новости
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Немерюк , Вилли Токарев , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южная Осетия решила войти в состав России681
Из-за Донбасса: Зеленский экстренно собрал силовиков50
Япония отказалась принять протест России72
Это инсульт: Гафт попал в реанимацию3
В Черногории повредили российский Boeing3
Видео
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Другое
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
01:54
Южная Осетия решила войти в состав России
В мире Политика
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение