Это инсульт: Гафт попал в реанимацию

По сведениям канала, инсульт у 83-летнего актера произошел еще неделю назад. Он был доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы и помещен в реанимацию, так как его состояние вызывало у врачей серьезные опасения.

К сегодняшнему дню Гафт был переведен в обычную палату в отделении неврологии, а его состояние оценивается как стабильное.

В декабре 2017 года Иосиф Кобзон заявил, что Валентин Гафт и режиссер Олег Табаков серьезно больны. С тех пор певец умер сам, Табаков также скончался, а Гафт не раз попадал в больницу. Например, через 11 дней после заявления Кобзона по причине неудачного падения. Весной 2018-го сообщалось, что Гафт вынужден передвигаться на инвалидном кресле из-за болей в спине.