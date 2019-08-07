Это инсульт: Гафт попал в реанимацию 

Валентин Гафт перенес инсульт, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям канала, инсульт у 83-летнего актера произошел еще неделю назад. Он был доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы и помещен в реанимацию, так как его состояние вызывало у врачей серьезные опасения.
К сегодняшнему дню Гафт был переведен в обычную палату в отделении неврологии, а его состояние оценивается как стабильное.
В декабре 2017 года Иосиф Кобзон заявил, что Валентин Гафт и режиссер Олег Табаков серьезно больны. С тех пор певец умер сам, Табаков также скончался, а Гафт не раз попадал в больницу. Например, через 11 дней после заявления Кобзона по причине неудачного падения. Весной 2018-го сообщалось, что Гафт вынужден передвигаться на инвалидном кресле из-за болей в спине.
Валентин Гафт — Народный артист РСФСР. Он играл в таких театрах, как Театр имени Моссовета, Театр Сатиры, Московский драматический театр, Ленком, Театр на Малой Бронной, Современник, Театр имени Ермоловой, а также в таких фильмах и сериалах, как «Гараж», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».