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«Будем разбираться»: «Кремлевский» комбинат питания подал в суд на Киркорова 

Рамблер + ещё 30 47 минут назад
Комбинат питания «Кремлевский» обратился с иском к певцу Филиппу Киркорову. Предприятие добивается оплаты дополнительного счета, рассказал «Комсомольской правде» директор музыканта Геннадий Рыбак.
По данным издания, иск «Кремлевского» комбината питания сейчас находится в Арбитражном суде Москвы.
Комбинат питания обеспечивал еду техперсонала на юбилейном шоу Филиппа Киркорова «Я», рассказали газете артисты балета певца. По словам директора Филиппа Киркорова Геннадия Рыбака, по договору все счета были оплачены, однако спустя время появились претензии от предприятия по поводу дополнительных расходов.
«Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счёт, а потом, вдруг, появились дополнительные неоплаченные расходы. И все, сразу в суд. Будем разбираться», — подчеркнул Рыбак.
В свою очередь представитель комбината питания «Кремлевский», являющегося бюджетным предприятием, обслуживающим различные мероприятия и приемы, проводимые федеральными органами власти России, отказался прокомментировать изданию «URA.RU» ситуацию и раскрывать причину претензий к Филиппу Киркорову.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Комсомольская правда
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