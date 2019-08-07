«Будем разбираться»: «Кремлевский» комбинат питания подал в суд на Киркорова

Комбинат питания «Кремлевский» обратился с иском к певцу Филиппу Киркорову . Предприятие добивается оплаты дополнительного счета, рассказал «Комсомольской правде» директор музыканта Геннадий Рыбак.

По данным издания, иск «Кремлевского» комбината питания сейчас находится в Арбитражном суде Москвы.

Комбинат питания обеспечивал еду техперсонала на юбилейном шоу Филиппа Киркорова «Я», рассказали газете артисты балета певца. По словам директора Филиппа Киркорова Геннадия Рыбака, по договору все счета были оплачены, однако спустя время появились претензии от предприятия по поводу дополнительных расходов.

«Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счёт, а потом, вдруг, появились дополнительные неоплаченные расходы. И все, сразу в суд. Будем разбираться», — подчеркнул Рыбак.