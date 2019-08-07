Огненное шоу: на концерте Rammstein в Риге произошел пожар

Декорации начали гореть во время пиротехнического шоу. Возгорание ликвидировали организаторы мероприятия.

Немецкая группа Rammstein устроила в буквальном смысле огненный концерт под открытом небом. Выступление проходило вечером 6 августа на острове Луцавсала в Риге.

Во время пиротехнического шоу, когда музыканты исполняли композицию Ich Will, загорелись декорации. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пожар произошел под конец песни.

Несмотря на инцидент, артисты не стали прерывать выступление. Организаторы мероприятия быстро затушили пламя. Все билеты на мероприятие были распроданы заранее, а зрители остались довольны концертом.