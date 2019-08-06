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«На сцене случайностей нет»: Лолита о лопнувшем костюме Джей Ло 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: @lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская прокомментировала инцидент с костюмом Дженнифер Лопес, лопнувшим на концерте в Москве. Лолита заявила «Московскому комсомольцу», что «на сцене ничего не бывает спонтанного».
Лопес выступила в Москве 4 августа в рамках мирового турне, приуроченного к ее 50-летию. Когда певица пела Ain't It Funny и танцевала, одна из лямок ее костюма оторвалась. Лопес не прекратила выступление и позже сменила комбинезон на красное платье.
«МК» решил взять комментарий у Лолиты, вспомнив, что она выступала в похожем комбинезоне.
Певица заявила газете, что иногда во время выступлений лопаются колготки, отваливаются каблуки и рвутся молнии, но даже в таких случаях есть страховка, например, внутренняя молния.
«Думаю, тут [на концерте Лопес — прим.ред.] ничего незапланированного не было. Но есть один вопрос, который отвечает на все остальные — люди пришли не на костюмы. Более того, всем было на это плевать. Люди пришли на ее шикарный вокал и энергетику», — заявила Лолита.
По ее словам, концертные костюмы проверяются на прочность много раз во время репетиций. Также у костюмов обычно существует три-четыре дублера, а молнии на них стоят «как на кожаных куртках».
Она назвала Лопес блестящей актрисой и похвалила ее эпатажные костюмы.
Свой полупрозрачный комбинезон с фестиваля «Жара» Лолита назвала «напоминанием, что люди должны любить себя такими, какие они есть».
Комментарии
Шоу-бизнес , Дженнифер Лопес , Лолита Милявская , Московский комсомолец , Москва
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