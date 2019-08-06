«На сцене случайностей нет»: Лолита о лопнувшем костюме Джей Ло

Лопес выступила в Москве 4 августа в рамках мирового турне, приуроченного к ее 50-летию. Когда певица пела Ain't It Funny и танцевала, одна из лямок ее костюма оторвалась. Лопес не прекратила выступление и позже сменила комбинезон на красное платье.

«МК» решил взять комментарий у Лолиты, вспомнив, что она выступала в похожем комбинезоне.

Певица заявила газете, что иногда во время выступлений лопаются колготки, отваливаются каблуки и рвутся молнии, но даже в таких случаях есть страховка, например, внутренняя молния.

«Думаю, тут [на концерте Лопес — прим.ред.] ничего незапланированного не было. Но есть один вопрос, который отвечает на все остальные — люди пришли не на костюмы. Более того, всем было на это плевать. Люди пришли на ее шикарный вокал и энергетику», — заявила Лолита.

По ее словам, концертные костюмы проверяются на прочность много раз во время репетиций. Также у костюмов обычно существует три-четыре дублера, а молнии на них стоят «как на кожаных куртках».

Она назвала Лопес блестящей актрисой и похвалила ее эпатажные костюмы.

Свой полупрозрачный комбинезон с фестиваля «Жара» Лолита назвала «напоминанием, что люди должны любить себя такими, какие они есть».