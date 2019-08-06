«Требую развода»: дочь назвала фиктивным брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

По словам Ольги Шукшиной, мама признавалась ей, что не живет с Бари Алибасовым.

«Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме. «Мы никогда не жили вместе, — недавно призналась мне она. — Совместного быта у нас не было, секса тоже». Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?» — заявила она.

Ольга Шукшина также отметила, что Бари Алибасов приходит в их квартиру со своим помощником и проводит фотосессии.

«Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак», — пояснила она.

По словам дочери Василия Шукшина, она переживает за интеллектуальное наследие отца и за здоровье мамы.

«Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода», — подчеркнула она.

Ранее продюсер Бари Алибасов разместил в своем Instagram фотографию Лидии Федосеевой-Шукшиной, снятой у могилы ее покойного мужа, и отметил, что Василий Шукшин был «гениальным автором».