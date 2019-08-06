Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Требую развода»: дочь назвала фиктивным брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Instagram
Бари Алибасов использует квартиру писателя и режиссера Василия Шукшина для фотосессий, а их брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной — просто шоу, заявила изданию «Собеседник» дочь актрисы Ольга Шукшина. Она отметила, что боится за наследие отца и настаивает на разводе матери и продюсера группы «На-На».
Федосеева-Шукшина переписала завещание
По словам Ольги Шукшиной, мама признавалась ей, что не живет с Бари Алибасовым.
«Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме. «Мы никогда не жили вместе, — недавно призналась мне она. — Совместного быта у нас не было, секса тоже». Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?» — заявила она.
Ольга Шукшина также отметила, что Бари Алибасов приходит в их квартиру со своим помощником и проводит фотосессии.
«Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак», — пояснила она.
По словам дочери Василия Шукшина, она переживает за интеллектуальное наследие отца и за здоровье мамы.
«Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода», — подчеркнула она.
Ранее продюсер Бари Алибасов разместил в своем Instagram фотографию Лидии Федосеевой-Шукшиной, снятой у могилы ее покойного мужа, и отметил, что Василий Шукшин был «гениальным автором».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Соболь357
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны130
Силовики оцепили дом Михаила Круга59
Российские военные самолеты пролетели у побережья США4
В Москве объявлен план «Перехват»19
Видео
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
03:41
Силовики оцепили дом Михаила Круга
Происшествия
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение