«Главы перед молвою не клоню»: Галкин ответил хейтерам

Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение Редьярда Киплинга «Если».

«Телепрограмма» предположила , что таким способом ведущий решил ответить раскритиковавшим его интернет-пользователям.

Ранее Галкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Он заявил, что акции в соцсетях с призывами спасти лес «не имеют никакого отношения к борьбе за экологию». Галкин назвал это «массовым психозом» и «истерией».

По его мнению, пожары в Сибири нельзя потушить, так как у России нет для этого «ни мощностей, ни финансов, ни человеческих ресурсов».

После этого пользователи заявили, что разочаровались в ведущем и пригрозили отписаться от него.

Через неделю Галкин опубликовал стихотворение с такими строками:

<…>

И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег,

—

Земля — твое, мой мальчик, достоянье,

И более того, ты — человек!

В июле 2019 года в десяти регионах Сибири начались крупные лесные пожары. Общая площадь горения достигала трех миллионов гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Краснодарский губернатор Александр Усс заявлял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».

В российском отделении «Гринписа» заявили, что для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы зон контроля — участков, где власти и МЧС имеют право отказаться от тушения пожара, если это экономически нецелесообразно, предполагаемый ущерб не слишком большой, а затраты велики.