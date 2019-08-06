«Главы перед молвою не клоню»: Галкин ответил хейтерам 

Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение Редьярда Киплинга «Если».
«Телепрограмма» предположила, что таким способом ведущий решил ответить раскритиковавшим его интернет-пользователям.
Ранее Галкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Он заявил, что акции в соцсетях с призывами спасти лес «не имеют никакого отношения к борьбе за экологию». Галкин назвал это «массовым психозом» и «истерией».
По его мнению, пожары в Сибири нельзя потушить, так как у России нет для этого «ни мощностей, ни финансов, ни человеческих ресурсов».
После этого пользователи заявили, что разочаровались в ведущем и пригрозили отписаться от него.
Через неделю Галкин опубликовал стихотворение с такими строками:
<…>
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
—
Земля — твое, мой мальчик, достоянье,
И более того, ты — человек!
В июле 2019 года в десяти регионах Сибири начались крупные лесные пожары. Общая площадь горения достигала трех миллионов гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.
Краснодарский губернатор Александр Усс заявлял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».
В российском отделении «Гринписа» заявили, что для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы зон контроля — участков, где власти и МЧС имеют право отказаться от тушения пожара, если это экономически нецелесообразно, предполагаемый ущерб не слишком большой, а затраты велики.
В конце июля в Минобороны РФ объявили, что по распоряжению президента военные направят в Красноярский край для тушения пожаров десять самолетов Ил-76 и 10 специализированных вертолетов. К 5августа площадь горения составляла 2,3 миллиона гектаров.