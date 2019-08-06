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Гогену Солнцеву отказали в эксгумации тела отца 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Instagram
Отец Гогена Солнцева оставил семью, когда будущему шоумену исполнилось всего десять лет. Звезда телешоу признался, что папы ему очень не хватало, но о его судьбе он не знал ничего. А о смерти родителя ему сообщили лишь спустя год.
В недавнем эфире программы Малахова «Прямой эфир» Солнцев заявил, что отец умер от рака кишечника, а в его столичной квартире сейчас проживает посторонний человек — приятель некой Ларисы, которая ухаживала за больным в последнее время.
Гоген хочет выселить непрошеного жильца и вступить в наследство на недвижимость. Он подозревает, что сиделка и ее друг мошенники, причастные к смерти папы. Доказать этого Солнцев пока не может: как выяснилось, документов с результатами медицинского освидетельствования тела попросту нет.
Как рассказал шоумен, он попытался получить разрешение на эксгумацию останков отца, однако суд в этом отказал.
«Счел, что нет для этого никаких оснований, но мы не сдаемся и пойдем дальше», — пишет Гоген в Instagram.
Он отметил, что в Сети многие обвиняют его в равнодушии к отцу и корысти, но это не так.
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