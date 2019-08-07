Сестра певца Михаила Круга Ольга Медведева выразила надежду, что новый следственный эксперимент поможет установить убийц ее брата. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Сестра Круга в это время находилась в соседнем здании и разглядеть подозреваемого не смогла.
Позже в беседе с «МК» она заявила, что, возможно, «сегодня не зря все это произошло».
«Может, будет, наконец, свет в конце туннеля и мы узнаем имена убийц», — заявила Медведева.
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент вместе с ним в доме находились его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
Как сообщает Tverigrad.ru, один из лидеров тверской банды «Волки» Александр Осипов утверждал, что в 2003 году застрелил Дмитрия Веселова, сознавшегося в убийстве Круга. По версии издания, на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на певца.