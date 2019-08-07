«Узнаем имена убийц»: сестра Михаила Круга выступила с заявлением

Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Сестра Круга в это время находилась в соседнем здании и разглядеть подозреваемого не смогла.

Позже в беседе с «МК» она заявила, что, возможно, «сегодня не зря все это произошло».

«Может, будет, наконец, свет в конце туннеля и мы узнаем имена убийц», — заявила Медведева.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент вместе с ним в доме находились его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли огонь и смертельно ранили артиста.