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Глюкоза прокомментировала слухи о разводе 

Рамблер 43 минуты назад
Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и ее муж Александр Чистяков прокомментировали слухи о разводе.
Ионова и Чистяков записали видео, которое опубликовала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
«Глюкоза с Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные телеграм-каналы врать не будут», — подписала ролик Собчак.
На записи Глюкоза разговаривает с мужем по видеосвязи, Чистяков в это время отдыхает с детьми в Испании.
«А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся? Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще — одного тебе, другого мне. И я тебе могу отдать попугая!» — говорит певица.
Слова супруги удивили Александра. Как выяснилось, слухи о разладе в семье до него не дошли. Он заявил, что все имущество получит тот, кто «первым добежит до дома», а затем притворился, что побежал.
Шоу-бизнес , Видео , Александр Чистяков , Наталья Ионова , Ксения Собчак
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