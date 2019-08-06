Глюкоза прокомментировала слухи о разводе

«Глюкоза с Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные телеграм-каналы врать не будут», — подписала ролик Собчак.

На записи Глюкоза разговаривает с мужем по видеосвязи, Чистяков в это время отдыхает с детьми в Испании.

«А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся? Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще — одного тебе, другого мне. И я тебе могу отдать попугая!» — говорит певица.

Слова супруги удивили Александра. Как выяснилось, слухи о разладе в семье до него не дошли. Он заявил, что все имущество получит тот, кто «первым добежит до дома», а затем притворился, что побежал.