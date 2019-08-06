Друг Вилли Токарева допустил перенос похорон шансонье

Запланированное на 7 августа прощание с шансонье Вилли Токаревым могут перенести. Об этом в беседе с «360» рассказал близкий друг музыканта Николай Тамразов

По его словам, о предстоящих похоронах и месте прощания пока ничего не известно.

«Сейчас звонил, пол часа назад, его жене, но они ничего не знают. У них сведений пока нет ни на счет могилы, кладбища, ни на счет зала, где будет панихида», — сказал Тамразов.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия информации может случиться так, что «число похорон переиграют». Тамразов также отметил, что обязательно пойдет попрощаться с шансонье, так как общался с ним на протяжении многих лет.

«Я просто обязан буду пойти, мы же с ним были в очень близких отношениях. Он у меня был на передачах неоднократно», — поделился друг Токарева.

О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Он ушел из жизни в Москве в возрасте 84 лет из-за онкологического заболевания.

Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Республика Адыгея). В 1974 году он переехал в США, где начал свою творческую деятельность. В Москву он перебрался после получения гражданства в конце 1990-х годов. За свою жизнь шансонье записал порядка 30 музыкальных альбомов.