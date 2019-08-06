«А вы когда-то пили голышом?»: Митя Фомин шокировал фанатов

Судя по фото в Инстаграм Мити, он весело проводит время на побережье Италии. Фомин решил взбудоражить поклонников весьма откровенным фото. Он показал подписчикам, как купается в море голышом, держа в одной руке бокал с белым вином.

Реакция фанатов была неоднозначной: некоторые отметили, что «в воде пить вредно», а другие выразили восторг от увиденного зрелища.