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«А вы когда-то пили голышом?»: Митя Фомин шокировал фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @mf_agent
Митя Фомин продолжает путешествовать по курортным городам. Совсем недавно он работал и отдыхал на крымском побережье, после чего с удовольствием развлекался на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, и вот теперь певца окружают новые виды.
Судя по фото в Инстаграм Мити, он весело проводит время на побережье Италии. Фомин решил взбудоражить поклонников весьма откровенным фото. Он показал подписчикам, как купается в море голышом, держа в одной руке бокал с белым вином.
Реакция фанатов была неоднозначной: некоторые отметили, что «в воде пить вредно», а другие выразили восторг от увиденного зрелища.
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Шоу-бизнес , Митя Фомин , Баку
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