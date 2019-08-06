Митя Фомин продолжает путешествовать по курортным городам. Совсем недавно он работал и отдыхал на крымском побережье, после чего с удовольствием развлекался на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, и вот теперь певца окружают новые виды.
Судя по фото в Инстаграм Мити, он весело проводит время на побережье Италии. Фомин решил взбудоражить поклонников весьма откровенным фото. Он показал подписчикам, как купается в море голышом, держа в одной руке бокал с белым вином.
Реакция фанатов была неоднозначной: некоторые отметили, что «в воде пить вредно», а другие выразили восторг от увиденного зрелища.