«Не сравнятся и пиры Мавсола»: Малахов о праздновании юбилея Крутого

Телеведущий Андрей Малахов рассказал «СтарХит», какие подарки дарили композитору Игорю Крутому и как проходило трехдневное празднование его 65-летия.

Малахов подчеркнул, что с размахом торжества, которое устроил в турецком Бодруме Игорь Крутой, «не сравнятся даже пиры Мавсола» — древнего правителя, благодаря которому мир узнал о мавзолеях.

«На юбилей Игоря Яковлевича, который продолжался три дня, прибыли иноземные гости. Причем некоторые, такие как топ-модель Каролина Куркова, даже пересекли океан. (…) Третий финальный день торжества прошел, увы, без нас с Наташей (жена Андрея Малахова. — Прим. ред), но вынос торта в виде турецкого натюрморта из фруктов и огромных подушек плюс грандиозный фейерверк мы, к счастью, застали», — рассказал телеведущий.

По его словам, среди особо памятных подарков, врученных Игорю Крутому, были ботиночки, в которых он сделал первые шаги, песня Happy Birthday, исполненная самой младшей его внучкой, и фильм-пародия на темы самых известных песен композитора, который сняли его коллеги и друзья.