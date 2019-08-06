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«Не сравнятся и пиры Мавсола»: Малахов о праздновании юбилея Крутого 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: @malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов рассказал «СтарХит», какие подарки дарили композитору Игорю Крутому и как проходило трехдневное празднование его 65-летия.
Малахов подчеркнул, что с размахом торжества, которое устроил в турецком Бодруме Игорь Крутой, «не сравнятся даже пиры Мавсола» — древнего правителя, благодаря которому мир узнал о мавзолеях.
«На юбилей Игоря Яковлевича, который продолжался три дня, прибыли иноземные гости. Причем некоторые, такие как топ-модель Каролина Куркова, даже пересекли океан. (…) Третий финальный день торжества прошел, увы, без нас с Наташей (жена Андрея Малахова. — Прим. ред), но вынос торта в виде турецкого натюрморта из фруктов и огромных подушек плюс грандиозный фейерверк мы, к счастью, застали», — рассказал телеведущий.
По его словам, среди особо памятных подарков, врученных Игорю Крутому, были ботиночки, в которых он сделал первые шаги, песня Happy Birthday, исполненная самой младшей его внучкой, и фильм-пародия на темы самых известных песен композитора, который сняли его коллеги и друзья.
Музыканты Филипп Киркоров, Николай Басков и Верка Сердючка отвечали за танцевальную часть праздника, отметил Андрей Малахов.
В свою очередь Игорь Крутой на странице в Instagram опубликовал ряд видео и фото с празднования своего юбилея. Пользователи соцсети поздравили композитора с днем рождения, отметив, что «юбилей круто проходит».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Крутой , Каролина Куркова , Андрей Малахов , StarHit , Бодрум
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