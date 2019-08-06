Он не наследник: Вдова Децла отказалась от ДНК-теста

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия отказалась проводить ДНК-исследование, которое позволило бы сделать их общего сына Тони официальным наследником музыканта. Об этом сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на продюсера Александра Толмацкого.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни. Позже его отец-продюсер опубликовал свидетельство о рождении внука.

В документе указано, что мальчика зовут Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, а графе «отец» у него стоит прочерк. Адвокат продюсера Сергей Жорин пояснил, что публикация была сделана из-за опасений вдовы Децла: она считала, что ребенка могут забрать. Таким способом Толмацкий показал, что де-юре ни он, ни его первая жена Ирина не являются бабушкой и дедушкой Антония и не имеют на него прав.

По словам Толмацкого-старшего, после смерти сына он хотел наладить отношения с Юлией: предложил открыть для нее и внука счета в банке, а также предлагал помощь юриста, чтобы вписать в свидетельство о рождении Тони информацию об отце.

Продюсер отметил, что посмертное установление отцовства сложный процесс, в рамках которого нужно обращаться в суд и проводить генетическую экспертизу.

«Но Юля не стала ничего делать. Мотивировала тем, что мы с мамой Кирилла якобы таким образом хотим отобрать у нее ребенка», — заявил Толмацкий-старший.

По его словам, решение не вписывать Децла в документы Юлия объяснила нежеланием сталкиваться с бюрократической волокитой: так ей с Тони было легче путешествовать за границей, не оформляя каждый раз разрешение отца на выезд ребенка.

Продюсер добавил, что его сын планировал уйти от Юлии, а она якобы шантажировала его отсутствием документов, подтверждающих отцовство.

«Заберу у тебя сына, и ты его никогда не увидишь!» — говорила она. А Кирилл в нем души не чаял. Нянчился и за папу, и за маму. <…> Сейчас нужно принимать наследство. Это придется делать мне и Ире. Иначе оно вообще пропадет», — заявил Толмацкий.

Он заверил, что деньги им с бывшей женой не нужны, они будут «аккумулироваться и ждать Тони».