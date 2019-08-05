Анита Цой сообщила о предстоящей операции

Певица Анита Цой получила травму пальца во время музыкального фестиваля «Жара», который проходил в Баку с 25 по 28 июля.

Певица Анита Цой рассказала о предстоящей операции на ноге. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Травму артистка получила во время музыкального фестиваля «Жара». По словам Цой, после того, как прошла церемония «красной дорожки», она стала подниматься по лестнице и, зацепившись большим пальцем, вырвала ноготь.

После полученной травмы на дежурившей на мероприятии скорой певицу доставили в больницу, где ей оказали первую помощь.