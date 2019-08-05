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«Алкоголь — больная тема»: Хлебникова ответила Шуре 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Марина Хлебникова заявила, что не обижается на своего коллегу Александра Медведева (Шура) из-за слов об «алкашке». Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее Шура стал гостем «Агент шоу 2.0» и заявил, что здоровье Хлебниковой вызывает у него беспокойство. Он призвал «сбрасываться на лечение» певице и рассказал, что хотел «за шкирку отвести ее к своему наркологу».
«Алкашка, я думаю», — заявил певец.
Хледбникова рассказала «СтарХиту», что после этого спокойно поговорила с Шурой.
«Мне кажется, у Сашки эта больная тема — алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. <…> Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно не обижаюсь на него!» — заверила она.
В октябре прошлого года скончался музыкант Антон Логинов, с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.
Интернет-пользователи заметили, что певица сильно похудела.
Сама Хлебникова рассказала «Каравану историй», что после смерти Логинова ничего не ела и стремительно теряла вес. Еще раньше она столкнулась с серьезной болезнью из-за ошибки стоматолога, а затем сломала позвонки, что также повлияло на ее общее состояние.
«СтарХит» отмечает, что вес артистки упал до 41 килограмма. Она рассказала, что живет с таким весом полгода, это не мешает ей выступать.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Медведев , Марина Хлебникова , Антон Логинов , StarHit
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