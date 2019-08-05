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Бодибилдер и парикмахер: чем занимается сын Яковлевой 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com/id48372789
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, пробовавший себя в разных сферах деятельности, устроился парикмахером в барбершоп, но надолго там не задержался. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, Шальных устроился в мужскую парикмахерскую несколько месяцев назад. В августе «СтарХит» связался с барбершопом и выяснил, что молодой человек там больше не работает.
«Денис у нас больше не работает. Талантливый парень, но вы можете воспользоваться услугами других сотрудников», — заявил администратор заведения.
Издание отмечает, что ранее Шальных дебютировал вместе с матерью. Также он увлекался бодибилдингом и зарабатывал персональными тренировками, но позже «охладел к этому занятию».
Почему молодой человек ушел из барбершопа, неизвестно. В конце прошлого года сын актрисы расстался с женой Викторией Мельниковой. Подруга пары рассказывала «СтарХиту», что в ближайшее время супруги оформят развод. По ее словам, друзья считают, что 26-летний Шальных пока не готов к семейной жизни.
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Шоу-бизнес , Денис Шальных , Елена Яковлева , Виктория Мельникова , StarHit
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