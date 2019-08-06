«Ну-ка, менты, расходитесь»: Ефремов рассказал про пьяный дебош

3 августа в центре столицы прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму . Согласно подсчетам МВД , в ней поучаствовали около полутора тысяч человек, примерно 600 из которых были задержаны.

В тот же день телеграм-канал Life Shot опубликовал видео, на котором очевидно пьяный Ефремов общается с полицейскими. Сначала он сообщает, что им никто ничего плохого не делает, а затем спрашивает, почему же тогда они делают людям плохое.

«Товарищ майор, ваш ответ!» — призвал он.

После этого артист берет громкоговоритель одного из правоохранителей, говорит в него «Ну-ка, менты, расходитесь отсюда!», а затем признается, что «просто тупо пьяный в говно».

Между тем «Телепрограмме» Михаил Ефремов сообщил, что 3 августа не посещал московский митинг, а о видеозаписи со своим участием не имеет представления, так как еще не читал новостей. Актер переадресовал вопросы о ней журналистам.