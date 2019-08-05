«Ляпнул, не подумав»: Хлебникова простила Шуру за «алкашку»

Певица Марина Хлебникова призналась, что не держит зла на артиста Александра Медведева , известного под псевдонимом Шура, который заявил о том, что она якобы страдает от алкоголизма. Исполнительница предположила, что он таким образом напоминал о себе накануне сольного концерта.

Певица Марина Хлебникова призналась, что не держит зла на артиста Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, который заявил о том, что она якобы страдает от алкоголизма. Исполнительница предположила, что он таким образом напоминал о себе накануне сольного концерта.

Российская эстрадная артистка Марина Хлебникова заявила о том, что простила певца Александра Медведева, выступающего под псевдонимом Шура, который в середине июля своим неосторожным высказыванием спровоцировал бурное обсуждение якобы существующих у нее проблем с алкоголем. По словам исполнительницы хита «Чашка кофею», они с Шурой никогда не ругались.

«После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в теле-центре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. — сказала Хлебникова в беседе с изданием «СтарХит».

— Мне кажется, у Сашки эта больная тема — алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно не обижаюсь на него!»

Напомним, что все началось с того, что Медведев во время интервью на YouTube-шоу популярного блогера Насти Ивлеевой заявил о намерении помочь Хлебниковой, поскольку был убежден, что она страдает от алкоголизма. По словам артиста, к такому мнению о пришел после того, как его друг прислал ему фото исполнительницы, которое его повергло в шок.

«Это очень страшно. Что-то там… Алкашка, я думаю», — предположил 44-летний Медведев, подчеркнув, что не хочет больше никого хоронить.

Тогда певица довольно болезненно отреагировала на сомнительное проявление заботы музыканта, отметив, что они не настолько близкие друзья.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. — цитирцет певицу «Телепрограмма». — Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны».

Она также подчеркнула, что гораздо уместнее обсудить вопрос с ней лично, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. — посетовала певица. — У меня три телефона — городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал».

Исполнительница пояснила, что в последнее время стала хуже выглядеть из-за сильного стресса, который она пережила после смерти своего бывшего мужа Антона Логинова , который свел счеты с жизнью осенью 2018 года. Впоследствии всех переживаний Хлебникова похудела до 41 килограмма и даже была госпитализирована с расстройством психики. Кроме того, артистка не смогла проводить в последний путь бывшего возлюбленного.

Согласно сведениям СМИ, Логинов оставил предсмертную записку, в которой признался, что Хлебникова была смыслом его жизни. Вместе с тем, он написал пошаговую инструкцию о том, каким образом нужно распорядиться его имуществом, в которое вошли банковские счета и электронные носители с фонограммами.

Однако, несмотря на все злоключения в своей судьбе, совсем недавно Хлебникова порадовала поклонников фотографией, на которой выглядит похорошевшей. Певица опубликовала в своем инстаграме снимок, сделанный после концерта в Краснодаре.

«Уставшие после удивительного концерта!», — подписала фото артистка.