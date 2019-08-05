Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу

Вокалист и лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн пока не собирается покидать Россию . Музыкант выкладывает сториз в Инстаграме из Санкт-Петербурга

Instagram-аккаунт Тилля Линдерманна

Рокер продолжает гулять по петербургским улицам, кататься на корабле по Неве и посещать рестораны Северной столицы. Линдеманн не раз говорил, что любит бывать в России.

Другие участники коллектива уехали после шоу, о чем сообщили социальных сетях поклонники группы.

Rammstein дали для российской публики два концерта: в Москве (29 июля) и Санкт-Петербурге (2 августа). Следующее шоу из Европейского тура группы пройдет в Риге 6 августа.