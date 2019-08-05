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Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вокалист и лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн пока не собирается покидать Россию. Музыкант выкладывает сториз в Инстаграме из Санкт-Петербурга.
Instagram-аккаунт Тилля Линдерманна
Рокер продолжает гулять по петербургским улицам, кататься на корабле по Неве и посещать рестораны Северной столицы. Линдеманн не раз говорил, что любит бывать в России.
Другие участники коллектива уехали после шоу, о чем сообщили социальных сетях поклонники группы.
Rammstein дали для российской публики два концерта: в Москве (29 июля) и Санкт-Петербурге (2 августа). Следующее шоу из Европейского тура группы пройдет в Риге 6 августа.
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