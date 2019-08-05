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«Могу гульнуть на широкую ногу»: Григорьев-Аполлонов высказал отношение к алкоголю 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что иногда может гульнуть на широкую ногу. При этом он старается не злоупотреблять со спиртными напитками. Как заметил музыкант, он контролирует градус. Артист никогда не употребляет алкоголь во время длительных перелетов и когда идут гастроли. Как считает музыкант, он — публичная личность, поэтому не может уснуть в салате или напиться в зюзю.
Андрей Григорьев-Аполлонов также уверен, что пить надо по поводу. При этом он заметил, что смотрится глупо, когда все пьют, а он нет. По его мнению, спиртное не помогает в решении проблем. Наоборот, после него становится еще горше.
Также певец объяснил, почему он так прекрасно выглядит. Не так давно ему исполнилось 49 лет, но, как считают некоторые фанаты, выглядит он намного моложе. Как уверен певец, дело в генетике. Кроме того, первые двадцать лет своей жизни он прожил в Сочи. А там нет такого количества углекислого газа в атмосфере, как в столице.
Певец уверен, что в этом мире существует энергия и энергетика. Когда он выступает при большом скоплении публики, то получает огромное количество позитивных эмоций, что положительно сказывается на его внешнем виде, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Андрей Григорьев-аполлонов , StarHit
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