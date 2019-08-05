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Бородина раскритиковала московский концерт Джей Ло 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
В сториз своего инстаграма Бородина заявила, что ей не хватило драйва.
"Действительно, было разочарование, когда, ну, 2-3 знакомые песни прозвучали. Было куча латиноса, о котором мы даже не подозревали, что у нее есть в репертуаре. Плюс ко всему, очень долго она переодевалась, были какие-то паузы, которые практически ничем не были заполнены, в связи с чем, действительно, такое уже уныние приходило", — цитирует разочарованную Бородину "Вокруг ТВ".
Тем не менее Бородина все равно сделала комплимент Лопес, отметив, что у 50-летней дивы потрясающая фигура.
Ранее сообщалось, муж покаялся перед Ксенией Бородиной и потребовал "прекратить войну".
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Шоу-бизнес , Дженнифер Лопес , Ксения Бородина , Вокруг ТВ
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