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«Столько злости и любви»: Топалов высказал свое мнение о хейтерах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @vladtopalovofficial
В последнее время о хейтерах стало высказываться все больше звезд: Анастасия Волочкова, Вера Брежнева, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Яна Рудковская, Дмитрий Певцов, Евгений Плющенко и другие знаменитости жалуются на бестактные вопросы и нелицеприятные отклики подписчиков в Instagram.
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Даааа! Конечно, я не перестаю удивляться палитре характеров среди вас, читающих и последующих меня…😬🙉🥴 стоооолько злости! В то же время, стооолько любви! И то, и другое— вообще не обоснованно…😂🤦🏼‍♂️ всё говорю себе — не читай никогда комментарии, не смотри даже. И всё равно читаю, хочу ответить, хочу дать понять, что я общаюсь с вами, что мне не безразлично)))) а в итоге получается точно как в поговорке — «не буди лихо, пока тихо» 😂😂😂 Ну, ничего нового, с другой стороны))) двигаемся дальше! Как говорят китайцы — «собака лает, а караван двигается дальше» p. s. Для особо одаренных уточняю — нет, вы не собаки, а я не караван. Это ПРОСТО ПОСЛОВИЦА 😉🙃 В любом случае я рад общаться с вами! Пусть у нас не гладко выходит, зато честно, без лести и вранья. Как есть! Как в жизни и бывает))) то ругаемся и ненавидим, то обожаем и любим! Значит мы — живые! Обнимаю! #владтопалов #vladtopalov

Публикация от  Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Не остался в стороне и Влад Топалов. На личной страничке микроблога супруг Регины Тодоренко опубликовал свежий пост, заявив, что его всегда удивляла реакция поклонников на те или иные фото, которые он размещал в соцсети. По словам артиста, армия его поклонников разделась на два лагеря: одни выражают искреннюю симпатию, другие обрушивают свой негатив.
«Столько злости и столько любви! И то, и другое — вообще не обосновано», — подметил музыкант.
Певец устал от домыслов и слухов, касающихся его семьи. А также критических отзывов, не имеющих под собой основания. Раньше артист пытался не обращать внимание на подобные эмоциональные всплески фанатов, отказываясь читать их комментарии. Однако сейчас Влад стал чаще реагировать на слова хейтеров, вступать с ними в диалог. Топалов надеется, что его подписчики со временем поймут — они ему не безразличны.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Влад Топалов , Павел Прилучный , Яна Рудковская , Анастасия Волочкова , Агата Муцениеце , Регина Тодоренко , Вера Брежнева , Евгений Плющенко
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