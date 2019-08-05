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Даааа! Конечно, я не перестаю удивляться палитре характеров среди вас, читающих и последующих меня…😬🙉🥴 стоооолько злости! В то же время, стооолько любви! И то, и другое— вообще не обоснованно…😂🤦🏼♂️ всё говорю себе — не читай никогда комментарии, не смотри даже. И всё равно читаю, хочу ответить, хочу дать понять, что я общаюсь с вами, что мне не безразлично)))) а в итоге получается точно как в поговорке — «не буди лихо, пока тихо» 😂😂😂 Ну, ничего нового, с другой стороны))) двигаемся дальше! Как говорят китайцы — «собака лает, а караван двигается дальше» p. s. Для особо одаренных уточняю — нет, вы не собаки, а я не караван. Это ПРОСТО ПОСЛОВИЦА 😉🙃 В любом случае я рад общаться с вами! Пусть у нас не гладко выходит, зато честно, без лести и вранья. Как есть! Как в жизни и бывает))) то ругаемся и ненавидим, то обожаем и любим! Значит мы — живые! Обнимаю! #владтопалов #vladtopalov
«Столько злости и столько любви! И то, и другое — вообще не обосновано», — подметил музыкант.