У Димы Билана явно не заладились прошедшие выходные. Певец опубликовал фото, и по его нерадостному виду поклонники сразу же могли заподозрить, что его что-то угнетает.
Билан не стал скрывать, что у него действительно имеется повод для грусти. Как оказалось, он планировал отдохнуть на концерте Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, и даже приобрел билеты, однако этим планам не суждено было осуществиться — популярному исполнителю попросту не удалось вовремя получить визу.
Билан надеялся посетить мероприятие в компании подруги, которая находится в США, поэтому единственное, что ему оставалось — это пожелать ей получить побольше позитивных эмоций от концерта.