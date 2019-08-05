Диме Билану отказали в получении визы

Билан не стал скрывать, что у него действительно имеется повод для грусти. Как оказалось, он планировал отдохнуть на концерте Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, и даже приобрел билеты, однако этим планам не суждено было осуществиться — популярному исполнителю попросту не удалось вовремя получить визу.

Билан надеялся посетить мероприятие в компании подруги, которая находится в США, поэтому единственное, что ему оставалось — это пожелать ей получить побольше позитивных эмоций от концерта.