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Диме Билану отказали в получении визы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
У Димы Билана явно не заладились прошедшие выходные. Певец опубликовал фото, и по его нерадостному виду поклонники сразу же могли заподозрить, что его что-то угнетает.
Билан не стал скрывать, что у него действительно имеется повод для грусти. Как оказалось, он планировал отдохнуть на концерте Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, и даже приобрел билеты, однако этим планам не суждено было осуществиться — популярному исполнителю попросту не удалось вовремя получить визу.
Билан надеялся посетить мероприятие в компании подруги, которая находится в США, поэтому единственное, что ему оставалось — это пожелать ей получить побольше позитивных эмоций от концерта.
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Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Барбара Стрейзанд
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