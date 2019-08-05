Дочь Галкина и Пугачевой умилила соцсети трогательным видео

В фанатском инстаграме Лизы появилось видео, в котором пятилетняя девочка рассказывает сказку о розе. По сюжету, роза росла под старинным деревом.

"Когда кто-то подходил и укалывался о розу, колючки были волшебные. Укололся — и превратился в дракона. Все!" — говорит Лиза.

Алла Пугачева за кадром отметила, что роза злая.

"Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает", — засмеялась Лиза.

"Артистизм в крови и генах!",

"Как хорошо, что эти детки появились на свет Божий, хоть порадуют нас, девочка чудо", — пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Пугачева без очков нарисовала портрет дочери Лизы в будущем.