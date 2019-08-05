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Дочь Галкина и Пугачевой умилила соцсети трогательным видео 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза умилила поклонников своих звездных родителей очередным трогательным роликом.
В фанатском инстаграме Лизы появилось видео, в котором пятилетняя девочка рассказывает сказку о розе. По сюжету, роза росла под старинным деревом.
"Когда кто-то подходил и укалывался о розу, колючки были волшебные. Укололся — и превратился в дракона. Все!" — говорит Лиза.
Алла Пугачева за кадром отметила, что роза злая.
"Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает", — засмеялась Лиза.
"Артистизм в крови и генах!",
"Как хорошо, что эти детки появились на свет Божий, хоть порадуют нас, девочка чудо", — пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Пугачева без очков нарисовала портрет дочери Лизы в будущем.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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