Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успенская рассказала о роли Вилли Токарева в своей жизни 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @uspenskayalubov_official
Популярная певица Любовь Успенская выразила свои соболезнования родным и близким Вилли Токарева, ушедшего из жизни в возрасте 84 лет. Королева шансона рассказала, кем был для нее легендарный шансонье и обнародовала оригинал песни «Люба-Любонька» (см. второе фото), которую ей на день рождения подарил с дарственной надписью Вилли Токарев.
«Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом. Вилли написал для меня такие бессмертные хиты как: «Люба-Любонька», «Ещё не поздно-Ещё не рано», «Любимый».
Как-то я спросила его: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте и жить как молодой, крепкий парень?». А он мне говорил: «Никакого секрета нет! Я утром на завтрак ем бутерброд с колбаской, выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и не больше».
Певица заверила, что плачет вместе с семьей артиста. Она уверена, что Токарева будут помнить долгие годы, ведь пока о человек вспоминают — он жив.
"Пусть земля тебе будет пухом, Вилли. Ты не умер. Ты всегда с нами и в наших сердцах. Пусть твои песни останутся вечными», — написала Любовь Успенская в Instagram.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кто и как поделит наследство Вилли Токарева Сын Вилли Токарева о смерти отца: «Насколько я знаю, его больше нет» Умер певец Вилли Токарев
Комментарии2
Шоу-бизнес , Вилли Токарев , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия21
«Месть дикарям московским»: на Украине обрадовались пожарам394
Япония потребовала встречу с Путиным68
Российская спортсменка погибла в Крыму
Видео
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
00:22
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Криминал
00:35
Спасение сибирских лесов возложили на дожди
Пожары
03:09
Япония потребовала встречу с Путиным
Политика Азия
03:09
Армейские Игры — 2019: РФ возвращается к тактике СССР
Армия Оружие
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
00:51
Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение