Успенская рассказала о роли Вилли Токарева в своей жизни

«Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом. Вилли написал для меня такие бессмертные хиты как: «Люба-Любонька», «Ещё не поздно-Ещё не рано», «Любимый».

Как-то я спросила его: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте и жить как молодой, крепкий парень?». А он мне говорил: «Никакого секрета нет! Я утром на завтрак ем бутерброд с колбаской, выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и не больше».

Певица заверила, что плачет вместе с семьей артиста. Она уверена, что Токарева будут помнить долгие годы, ведь пока о человек вспоминают — он жив.