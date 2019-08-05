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Кому достанется наследство Вилли Токарева 

Рамблер 27 минут назад
Наследство Вилли Токарева будет поделено между его родными так, как он решил сам, сообщает «Комсомольская правда».
Шансонье умер вчера на 85-м году жизни. По данным «КП», на момент смерти Токарев не покидал больницу на протяжении уже нескольких месяцев, однако его кончина все равно стала неожиданной для его близких.
Певец был трижды женат. Его вдова, киновед Юлия Бединская-Токарева, была вдвое его младше. В общей сложности у Токарева четверо детей и двое внуков, а его наследство представляет собой недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке и авторские отчисления за сочиненные песни.
В Крыму шансонье владел двухкомнатной квартирой (ее нынешняя стоимость составляет примерно 200 тысяч долларов), а в Москве — квартирой в сталинской высотке на Котельнической набережной (например, квартира площадью 60 квадратных метров там стоит 35 миллионов рублей).
По данным «Комсомольской правды», Вилли Токарев составил завещание, обеспечив всех своих близких. Например, отчисления за песни певец поделил между вдовой и детьми в равных долях.
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Шоу-бизнес , Видео , Вилли Токарев , Комсомольская правда
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