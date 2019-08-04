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Инстаграм певицы Максим раскритиковали в пух и прах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поклонникам исполнительницы не нравятся некачественные фотографии, которые Максим зачем-то в большом количестве размещает в соцсети.
Недовольны подписчики и тем, что на ее странице редко выставляются интересные для них новости, рассказывает «russianshowbiz.info».
А также возмущение фолловеров вызывает то, что певица прячет лицо младшей дочери за смайликами. Они считают, что лучше тогда вообще не фотографировать ребенка.
«Мариночка, а почему Вы прячете свою Машеньку?», —
недоумевают одни.
Другие состязаются в остроумии.
«А так получается, животные стоят и панда в человеческом облике. Всю картину портят. Думала Марина мишку живого держит».
«Родила Марина в ночь Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку А неведому зверушку (то панда, то смайлик, то ещё что то)».
И предлагают певице немедленно уволить пиарщика, если он у нее есть.
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Шоу-бизнес , Russianshowbiz.info
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