Инстаграм певицы Максим раскритиковали в пух и прах

Поклонникам исполнительницы не нравятся некачественные фотографии, которые Максим зачем-то в большом количестве размещает в соцсети.

А также возмущение фолловеров вызывает то, что певица прячет лицо младшей дочери за смайликами. Они считают, что лучше тогда вообще не фотографировать ребенка.

«Мариночка, а почему Вы прячете свою Машеньку?», —

недоумевают одни.

Другие состязаются в остроумии.

«А так получается, животные стоят и панда в человеческом облике. Всю картину портят. Думала Марина мишку живого держит».

«Родила Марина в ночь Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку А неведому зверушку (то панда, то смайлик, то ещё что то)».

И предлагают певице немедленно уволить пиарщика, если он у нее есть.