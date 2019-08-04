Сафронов возмущен «свиным хамством» соседей

Публика сочувствует знаменитому художнику — новости о том, что его квартиру капитально затопили соседи, на слуху.

А вот виновники этого происшествия вовсе не желают проявлять даже элементарную вежливость.

Сафронов рассказал, что ущерб велик, пострадали ранние работы художника, другие его картины и редкие книги.

Но особенно неприятной для Никаса оказалась реакция соседки, которая и виновата в случившемся.

"Мы говорим: "Помогите, пожалуйста, вы невольная виновница этого. Помогите нам, мы не успеваем, вода прибывает. Она: "Извините, мне нельзя тяжести поднимать и я плохо себя чувствую", — приводит слова художника РЕН ТВ.

Далее женщина просто захлопнула дверь

"Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим Любой сосед должен помочь другому соседу. Случись у нее трагедия, все окажутся рядом", — возмутился Сафронов.