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Сафронов возмущен «свиным хамством» соседей 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Публика сочувствует знаменитому художнику — новости о том, что его квартиру капитально затопили соседи, на слуху.
А вот виновники этого происшествия вовсе не желают проявлять даже элементарную вежливость.
Сафронов рассказал, что ущерб велик, пострадали ранние работы художника, другие его картины и редкие книги.
Но особенно неприятной для Никаса оказалась реакция соседки, которая и виновата в случившемся.
"Мы говорим: "Помогите, пожалуйста, вы невольная виновница этого. Помогите нам, мы не успеваем, вода прибывает. Она: "Извините, мне нельзя тяжести поднимать и я плохо себя чувствую", — приводит слова художника РЕН ТВ.
Далее женщина просто захлопнула дверь
"Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим Любой сосед должен помочь другому соседу. Случись у нее трагедия, все окажутся рядом", — возмутился Сафронов.
Художник сообщает, что виновница потопа перед ним даже не извинилась, пишет «Газета ру».
Комментарии3
Шоу-бизнес , Газета.Ru , РЕН ТВ
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