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Пост ГлюкоZы разделил ее поклонников на два лагеря 

Рамблер 8 минут назад
Фото: Instagram
Не утихает интерес к посту певицы ГлюкоZы, выплеснувшей свое негодование по поводу ненависти к …ненависти, к людской злобе, отравляющей все вокруг.
Предполагают, что поводом для столь эмоционального обращения к подписчикам были злобные комментарии в соцсети о проблемах в семье певицы.
Официального подтверждения тому не было, однако слухи о предстоящем разводе звезды с супругом активно муссировались, — пишет «russianshowbiz.info».
ГлюкоZе, безусловно, ситуация была крайне неприятна. И, хотя девушка и завершила свой пост в микроблоге словами
«Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные»,
понятно, что это лишь заслуживающая уважения попытка «держать лицо».
Что интересно, мнения подписчиков разделились. В одном лагере — те, кто поддерживает известную исполнительницу.
«Написали пост про ненависть, и ни одного злого комментария! Значит -неправда!», «Все это зло происходит от людей, которые ничего не могут добиться сами.., так они после этого следят за другими жизнями людей но не за своей».
А другие перекладывают часть вину на саму звезду.
«А что Вы хотели? Вы же и подаете пример диванным сплетникам. Вы считаете, что сами определяете, как Вы должны выглядеть, на сколько оголиться, как раздвинуть ноги для фото, и при этом ненавидите когда Вас обсуждают. Что посеяли, то и жнете».
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Шоу-бизнес , Russianshowbiz.info
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