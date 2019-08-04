Пост ГлюкоZы разделил ее поклонников на два лагеря

Не утихает интерес к посту певицы ГлюкоZы, выплеснувшей свое негодование по поводу ненависти к …ненависти, к людской злобе, отравляющей все вокруг.

Предполагают, что поводом для столь эмоционального обращения к подписчикам были злобные комментарии в соцсети о проблемах в семье певицы.

Официального подтверждения тому не было, однако слухи о предстоящем разводе звезды с супругом активно муссировались, — пишет «russianshowbiz.info».

ГлюкоZе, безусловно, ситуация была крайне неприятна. И, хотя девушка и завершила свой пост в микроблоге словами

«Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные»,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 2 Авг 2019 в 9:40 PDT понятно, что это лишь заслуживающая уважения попытка «держать лицо».

Что интересно, мнения подписчиков разделились. В одном лагере — те, кто поддерживает известную исполнительницу.

«Написали пост про ненависть, и ни одного злого комментария! Значит -неправда!», «Все это зло происходит от людей, которые ничего не могут добиться сами.., так они после этого следят за другими жизнями людей но не за своей».

А другие перекладывают часть вину на саму звезду.