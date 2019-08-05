Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам

В СМИ появилась информации о наследстве, которое после себя оставил шансонье Вилли Токарев . Утверждается, что скончавшийся 4 августа музыкант владел дорогостоящими квартирами в Москве , Ялте и США , а также имел собственную яхту. Как стало известно, похоронят Вилли Токарева 7 августа в Москве. Место и время гражданской панихиды станет известно позже.

Шансонье Вилли Токарев оставил близким крупное наследство, утверждает kp.ru. Согласно источнику, у певца была большая квартира в высотке на Котельнической набережной Москвы — уточняется, что жилплощадь в 60 квадратных метров в этом доме стоит 35 млн рублей. Также артист имел двухкомнатную квартиру в Ялте, окна которой выходят прямиком на порт и набережную: цена недвижимости на данный момент якобы составляет $200 тыс. Кроме того, отдыхая на курорте, музыкант любил проводить время на собственной яхте. Наконец, в США у Токарева был дом, где живет его семья.

По информации СМИ, авторские отчисления за песни, написанные шансонье, будут получать его вдова и дети в равных долях.

Вилли Токарева не стало 4 августа — музыкант скончался на 85-м году жизни. Согласно утверждениям «Пятого канала», причиной смерти знаменитого певца могло стать онкологическое заболевание.

Комментируя уход исполнителя, продюсер Максим Фадеев назвал Токарева «очень заметным человеком СССР».

«Мы, естественно, были знакомы, но очень шапочно. Ушла определенного рода эмигрантская эпоха 70—80-х годов. Это, конечно, был очень заметный человек в Советском Союзе», — приводит его слова RT.

Коллега Фадеева Иосиф Пригожин в свою очередь выразил мнение, что артист был «символом шансона», обладавшим «запоминающимся и энергичным образом».

«Я уже говорил, что он является символом шансона. Как он себя описывал в Нью-Йорке — это, конечно, то, что запомнилось мне еще в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в свое время из Советского Союза в Америку, все равно вернулись в Россию, — сказал Пригожин. — Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком».

Трогательно попрощался с другом и певец-композитор Александр Новиков . По словам артиста, Токарев первым откликался и предлагал помощь, когда его товарищу это было действительно нужно.

«Не стало моего друга и коллеги по сцене Вилли Ивановича. Прямой и добрый, безмерно талантливый и справедливый человек. То грустный, то веселый в своих стихах и куплетах. Много раз мы выступали на одной сцене, много раз делили на двоих гримерку и купе.

В самые трудные минуты моей жизни он первым откликался и предлагал помощь. И как прекрасны и неподражаемы были его песни, пробившиеся к нам из-за океана, — написал Новиков в фейсбуке. — И, вот, его больше нет.. Прощай, Вилли. Всегда буду о тебе помнить».

Заслуженному артисту России Михаилу Шуфутинскому печальное известие, вероятно, принесли журналисты: говоря о кончине шансонье, он признался, что трагическая новость его шокировала. «Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — посетовал певец.

Согласно Шуфутинскому, смерть знаменитого исполнителя — «огромнейшая потеря для культурной жизни целого поколения» людей. «С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Ну, я имею в виду, в эмиграции. Мы когда все вместе оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался, все время работал, все время что-то делал», — заключил он в разговоре с РЕН ТВ.

В то же время народная артистка СССР Эдита Пьеха , работавшая вместе с Токаревым, подчеркнула, что певец был очень скромным человеком и востребованным музыкантом.

«Вилли Токарев был чудесным человеком, хорошо воспитанным, он был очень скромным. Очень жаль, что он ушел в мир иной. Он проработал в коллективе Александра Броневицкого «Дружба» не один год и был очень востребованным», — отметила Пьеха.

Вместе с тем она призналась, что в последний раз общалась с шансонье очень давно. «Мы с ним давно не общались, он, наверное, был в Москве, а я — в Ленинградской области», — цитирует ее ТАСС.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в СССР. В середине 70-х артист эмигрировал в США — именно там спустя годы он стал звездой среди русскоязычных эмигрантов. В конце 20-го столетия певец вернулся на родину, где продолжал творить вплоть до последних дней жизни. Токарев выпустил около 50 альбомов, а также сыграл в нескольких фильмах, включая ленты «Дневной дозор» и «Олигарх».