Цыганова рассказала, каким был Вилли Токарев 

Король шансона скончался на 85-м году жизни 4 августа, в воскресенье.
Коллеги по цеху считают, что это невосполнимая утрата.
Певица Виктория Цыганова рассказала «5-му каналу» о том, что она глубоко уважала Вилли Токарева за талант и жизнелюбие.
«Энергичный человек был, жизнерадостный. Молодым стоило бы поучиться у него его жизнелюбию и оптимизму. Яркий типаж такого человека, артиста. Я знаю, что в Америке ему приходилось работать и водителем. И в такси возить людей. Мне нравилось его жизнелюбие».