Сын Токарева прокомментировал его смерть

«Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», — сказал он.

РенТВ сообщает , что артист умер от рака. Он скончался в одном из онкологических центров Москвы.

Легенде шансона было 84 года.

Вилен Токарев родился в Адыгее в 1934 году. После службы в армии переехал в Ленинград. Окончил музыкальное училище по классу контрабаса при Ленинградской консерватории. Работал в джазовых ансамблях, в оркестрое Ленинградского радио и телеквидения.

Эмигрировал в США в 1974 году. Он работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь в ресторанах для эмигрантской публики.

В 1981 году вышел альбом «В шумном балагане». Он принес Токареву огромную популярность в СССР. После этого певец записал множество других не менее успешных альбомов.

Среди наиболее известных песен Токарева «В шумном балагане», «Небоскребы», «Над Гудзоном».

В 90-е артист переехал в Москву, где открыл собственную студию звукозаписи и работал на радио.