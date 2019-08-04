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Сын Токарева прокомментировал его смерть 

Рамблер + ещё 12 18 минут назад
Сын Вилли Токарева подтвердил смерть отца.
Умер Вилли Токарев
Артем Токарев подтвердил смерть известного исполнителя русского шансона, передает ТАСС.
«Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», — сказал он.
РенТВ сообщает, что артист умер от рака. Он скончался в одном из онкологических центров Москвы.
Легенде шансона было 84 года.
Вилен Токарев родился в Адыгее в 1934 году. После службы в армии переехал в Ленинград. Окончил музыкальное училище по классу контрабаса при Ленинградской консерватории. Работал в джазовых ансамблях, в оркестрое Ленинградского радио и телеквидения.
Эмигрировал в США в 1974 году. Он работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь в ресторанах для эмигрантской публики.
В 1981 году вышел альбом «В шумном балагане». Он принес Токареву огромную популярность в СССР. После этого певец записал множество других не менее успешных альбомов.
Среди наиболее известных песен Токарева «В шумном балагане», «Небоскребы», «Над Гудзоном».
В 90-е артист переехал в Москву, где открыл собственную студию звукозаписи и работал на радио.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Вилли Токарев , Артем Токарев , ИТАР-ТАСС
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